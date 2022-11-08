Аяз Гулиев: У «Локомотива» все будет хорошо

«Думаю, у «Локомотива» всё будет хорошо. Они точно не будут бороться за выживание в РПЛ. «Химки»? Если продолжим играть так, как с «Оренбургом», то сто процентов выйдем из зоны выживания», — цитируют российские СМИ.