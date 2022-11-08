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«Барселона» хочет продать Депая во время зимнего трансферного окна

Сам нападающий намерен покинуть клуб в качестве свободного агента.
08 ноября 2022 16:59
автор: Александр Евграфов

«Барселона» планирует продать нападающего Мемфиса Депая во время зимнего трансферного окна, сообщают испанские СМИ.

Между тем, по информации источника, сам Депай намерен покинуть клуб бесплатно, поскольку хочет оставить за собой бонус за переход в новый клуб. В 2021 году Депай присоединился к «Барселоне» также в качестве свободного агента.

Контракт Депая с каталонским клубом рассчитан до конца сезона-2022/23. К настоящему времени футболист трижды выходил на поле за «Барселону» во всех турнирах и отличился лишь однажды.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста, которым, по данным источника, интересовались «Ювентус» и «Рома», в 25 миллионов евро.

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