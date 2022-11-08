Орлов – о положении Чистякова в «Зените»: Нужно отвечать за свои действия

Спортивный журналист Геннадий Орлов высказался о текущем положении защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

Ранее сообщалось, что футболист был отстранен от работы с первой командой. В клубе считают, что он намеренно показал плохую игру в матче с «Ахматом» (1:2).

«У Чистякова контракт, он должен отрабатывать. Это ведь не любительский кружок футболистов, а профессиональный клуб. Поэтому нужно отвечать за свои действия.

Говорите, у него не было игровой практики? Ну если тебе тренер доверил место на поле – ты хоть старайся, елки-палки!» – сказал Орлов на YouTube-канале «Такой футбол».

Напомним, 28-летний Чистяков перебрался в «Зенит» осенью 2020 года. Он был арендован у «Ростова», а в июле 2021-го клуб выкупил его за 3,25 млн евро.