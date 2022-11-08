Руководство УЕФА вновь выступило против создания Суперлиги

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вновь выступило с заявлением против проекта создания европейской футбольной суперлиги, сообщается на официальном сайте УЕФА.

«Высшее руководство УЕФА во главе с президентом Александером Чеферином и высокопоставленные представители национальных лиг, клубов, игроков и болельщиков вместе отметили, что число противников самопровозглашенной Суперлиги по-прежнему остается большинством, как это было в апреле 2021 года. Опираясь на принципы единства европейского футбола, участвующие организации в очередной раз единогласно отвергли основание проекта Суперлиги», - говорится в заявлении.

В апреле 2021 года 12 ведущих европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Практически сразу же ФИФА, УЕФА, национальные ассоциации раскритиковали данный проект, объявив о возможных санкциях в адрес его участников. После этого из Суперлиги вышли все английские клубы, итальянский «Интер», испанский «Атлетико» (Мадрид). За возможную организацию Суперлиги выступили «Ювентус», «Реал» и «Барселона».