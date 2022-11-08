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Романцев стал председателем комитета ветеранов «Спартака»

Почетным президентом комитета избран Никита Симонян.
08 ноября 2022 19:24
автор: Александр Евграфов

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев избран председателем комитета ветеранов «Спартака», сообщает пресс-служба московского клуба.

«Рад сообщить нашим дорогим болельщикам, что по инциативе совета директоров создан комитет ветеранов, а мне доверили честь быть его председателем. Почетным президентом мы единогласно избрали Никиту Павловича Симоняна. Убежден, что наша работа обеспечит связь поколений: контакты клуба с ветеранским сообществом и болельщиками станут более тесными и постоянными», - цитирует Романцева Telegram-канал «Спартака».

Олег Романцев, будучи главным тренером «Спартака», приводил красно-белых к титулу чемпионов СССР (1989) и восемь раз к титулу чемпионов России (1992-1994, 1997-2001), трижды был обладателем Кубка России, выигрывал Кубок СССР, шесть раз Кубок чемпионов Содружества.

Никита Симонян, четырехкратный чемпион СССР как игрок и двукратный как тренер, является лучшим бомбардиром в истории «Спартака». На его счету 160 забитых мячей.

источник: «Советский спорт»
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