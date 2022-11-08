Гари Невилл: Если «Арсенал» выиграет АПЛ, то совершит что-то за гранью реальности

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил шансы «Арсенала» выиграть Английскую премьер-лигу (АПЛ) в текущем сезоне.

«Если «Арсенал» займет первое место, то совершит что-то за гранью реальности. Если «Арсенал» финиширует вторым в этом сезоне, это станет великолепным достижением для Микеля Артеты. С каждой неделей я все больше убеждаюсь в данном исходе. Они должны сделать это», - сказал Невилл английским журналистам.

Добавим, что «Арсенал» лидирует в АПЛ с двухочковым преимуществом от «Манчестер Сити». В следующем туре «горожане» примут на своем поле «Брентфорд», а «канониры» сыграют в гостях с «Вулверхэмптоном». Оба матча пройдут 12 ноября.