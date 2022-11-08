Шерингем считает, что «Манчестер Юнайтед» не нужен Мбаппе

Экс-нападающий сборной Англии Тедди Шерингем высказался по поводу возможного трансфера Мбаппе в «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что бывший игрок «красных дьяволов» советует обратить внимание на Гарри Кейна.

«Не уверен, что Мбаппе может помочь «Манчестер Юнайтед». У них уже есть легкомысленные футболисты, которых стоит развивать. Однако им необходимы целеустремленные игроки, которые могут делать правильные вещи в нужный момент. Вам не нужен Мбаппе, когда в вашем составе присутствуют Рэшфорд, Роналду и Антони. Уверен, что они должны рассмотреть кандидатуру Кейна» , – приводит слова Шерингема британская пресса.

Напомним, что 23-летний француз выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. За время проведенное в клубе он провел 236 матчей, забил 189 голов и отдал 93 результативные передачи. Рыночная стоимость форварда оценивается в 160 миллионов евро.