Генеральный директор «Балтики» заявил, что клуб не заинтересован в подписании Дзюбы

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин высказался по поводу возможного приглашения в клуб форварда Артема Дзюбы.

Отмечается, что 7 ноября 34-летний нападающий расторг контракт с турецкой командой «Адана Демирспор» и в данный момент находится в статусе свободного агента.

«В настоящее время мы не интересуемся этим игроком. В нашем составе эта позиция укомплектована, тем более, когда у нас есть Гедеон Гузина – лучший бомбардир Первой лиги», – приводит слова Волженкина Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что клуб из Турции специально спровоцировал российского футболиста на разрыв контракта.

Напомним, что Дзюба выступал за «Адана Демиспор» с августа 2022 года. В турецкой лиге форвард провел пять матчей и забил один гол.