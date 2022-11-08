Главный тренер «Челси» Поттер о Кубке Англии: Надо выходить и побеждать

В третьем раунде розыгрыша Кубка Англии по футболу встретятся «Манчестер Сити» и «Челси». Матч состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере 9 ноября.

«Мы извлекли урок из поражения от «Арсенала». Результат и игра разочаровали, но мы ясны в намерении использовать прошедшую игру как следующий шаг в развитии. Могли бы мы обойтись без Кубка лиги? Не думаю. Надо выходить и побеждать, такое мышление крайне важно. Мы сделаем все возможное для этого», - цитирует главного тренера «Челси» Грэма Поттера английские СМИ.

В матче 15-го тура Английской премьер-лиги «Челси» в минувшее воскресенье проиграл «Арсеналу» - 0:1.

«Манчестер Сити» после 13 игр набрал 32 очка и идет вторым в чемпионате, у «Челси» 21 очко, клуб находится на седьмом месте таблицы премьер-лиги.