Сборная Аргентины станет победителем чемпионата мира в Катаре по версии FIFA 23

Компания EA Sports предсказала будущего победителя чемпионата мира-2022, основываясь на исходах встреч в футбольном симуляторе FIFA 23.

Учитывая виртуальные итоги, в плей-офф мундиаля пробились Нидерланды, Англия, Аргентина, Дания, США, Сенегал, Франция, Польша, Германия, Бельгия, Бразилия, Южная Корея, Хорватия, Испания, Португалия и Швейцария.

Отмечается, что в виртуальной версии чемпионом стала сборная Аргентины, обыгравшая в финале Бразилию (1:0). В матче за третье место между Францией и Португалией сильнее оказались трехцветные (4:2).

Напомним, что американская компания трижды правильно предсказывала победителей чемпионатов мира в 2010-м, 2014-м и 2018-м годах.