CAS частично удовлетворил апелляции Чили и Перу, но не стал отстранять Эквадор от ЧМ в Катаре

CAS частично удовлетворил апелляции Федерации футбола Чили (FFCH) и Перуанской футбольной ассоциации (FPF), которые требовали отстранить сборную Эквадора от участия в чемпионате мира в Катаре из-за фальсификации документов о гражданстве защитника Байрона Кастильо.

CAS не стал отстранять сборную Эквадора от чемпионата мира, так как данная страна признает новое гражданство футболиста, но из-за того, что ФИФА подтвердила фальсификацию CAS вынес следующее наказание:

- Со сборной Эквадора вычтены три очка со следующего отборочного цикла на чемпионат мира-2026.

- Эквадорская федерация футбола оштрафована на 100 тысяч швейцарских франков.

Таким образом, сборная Эквадора примет участие на чемпионате мира в Катаре, где сыграет с Сенегалом, Нидерландами и Катаром в группе А.