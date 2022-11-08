Фирмино не расстроен непопаданием в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2022

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино поделился мнением по поводу своего невызова в состав национальной бразильской команды на чемпионат мира в Катаре.

Отмечается, что одноклубники форварда, а именно полузащитник Фабиньо и голкипер Алиссон, были включены в заявку на мундиаль.

«Благодарю всех за поддержку. Чемпионат Мира – мечта каждого футболиста. Это касается и меня. Но не всегда все складывается, как ты представлял или мечтал. Я благодарен Богу, что мог жить этой мечтой. Я остаюсь здесь и буду ждать своего шанса, потому что, уверен, что Бог приберег все лучшее для меня. Буду болеть за свою страну всей душой», – пишет 31-летний футболист в своих соцсетях.

Напомним, что Фирмино выступает за сборную Бразилии с 2014 года. С того момента форвард провел 55 матчей, забил 17 голов и отдал семь результативных передач. В текущем сезоне за команду Юргена Клоппа на его счету 19 встреч, восемь забитых мячей и четыре ассиста.