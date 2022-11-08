Де Хеа высказался о матчах с «Барселоной» в плей-офф Лиги Европы

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа дал комментарий клубной пресс-службе после жеребьевки плей-офф Лиги Европы. Напомним, в 1/8 финала англичане сыграют с «Барселоной».

По словам испанского футболиста, противостояние с каталонским грандом станет настоящей проверкой для «красных дьяволов».

«Если вы хотите выиграть Лигу Европы, то должны быть готовы играть против сильнейших команд, и «Барселона» – одна из таких. Это будет хорошая игра для болельщиков, и мы постараемся сделать все возможное, чтобы выиграть оба матча», – сказал де Хеа.

Напомним, первый матч между командами состоится 16 февраля и пройдет на «Камп Ноу». Ответная встреча – 23 февраля на «Олд Траффорд».