Новый сезон АПЛ стартует 12 августа

Руководство английской премьер-лиги опубликовала даты начала чемпионата страны в сезоне-2023/24 года, сообщается на официальном сайте АПЛ.

Первый тур нового чемпионата начнется играми в субботу, 12 августа 2023 года. Как отмечают организаторы первенства, новый календарь составлен в привычном, допандемийном ритме игр, впервые за три года.

Расписание чемпионата предусматривает перерыв с 13 по 20 января. В чемпионате запланировано 38 туров, 34 из которых пройдут в выходные дни, 3 среди недели, а еще один в новогодние праздники.

Игры последнего тура запланированы на 19 мая 2024 года, все они начнутся одновременно в один день.