«Наполи» одержал десятую победу подряд в сезоне, обыграв «Эмполи» 

«Наполи» в матче 14-го тура чемпионата Италии одержал домашнюю победу над «Эмполи» (2:0).

Отметим, что голами в ворота гостей отметились форвард Ирвинг Лосано (69-я минута) и полузащитник Петр Зелиньски (88). Подопечные Паоло Дзанетти остались в меньшинстве после удаления защитника Себастьяно Луперто (74).

Таким образом, команда Лучано Спаллетти после продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 38 очков. Клуб из Эмполи находится на 14-й строчке, набрав 14 очков.

Напомним, что 12 ноября неаполитанцы встретятся на своем поле с «Удинезе». «Эмполи» сыграет дома с Кремонезе (11 ноября).

Чемпионат Италии

14-й тур

«Наполи» – «Эмполи» – 2:0 (0:0)

Голы: Лосано, 69. Зелиньски, 88

Удаление: Луперто, 74