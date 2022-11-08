«Наполи» одержал десятую победу подряд в сезоне, обыграв «Эмполи» 

«Наполи» в матче 14-го тура чемпионата Италии одержал домашнюю победу над «Эмполи» (2:0).
Отметим, что голами в ворота гостей отметились форвард Ирвинг Лосано (69-я минута) и полузащитник Петр Зелиньски (88). Подопечные Паоло Дзанетти остались в меньшинстве после удаления защитника Себастьяно Луперто (74).
Таким образом, команда Лучано Спаллетти после продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 38 очков. Клуб из Эмполи находится на 14-й строчке, набрав 14 очков.
Напомним, что 12 ноября неаполитанцы встретятся на своем поле с «Удинезе». «Эмполи» сыграет дома с Кремонезе (11 ноября).
Чемпионат Италии
14-й тур
«Наполи» – «Эмполи» – 2:0 (0:0)
Голы: Лосано, 69. Зелиньски, 88
Удаление: Луперто, 74
источник: «Советский спорт»