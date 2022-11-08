Дортмундская «Боруссия» проиграла в гостях «Вольфсбургу»

Дортмундская «Боруссия» в гостевом матче 14-го тура Бундеслиги проиграла «Вольфсбургу» со счетом 0:2.

За команду Нико Ковача на 6-й минуте забил защитник из Нидерландов Мики ван де Вен, а в компенсированное ко второму тайму время отличился форвард Лукас Нмеча.

Таким образом, «волки» набрали 20 очков и поднялись на восьмое место турнирной таблицы, «шмели» с 25 очками остались четвертыми.

В следующем туре дортмундская «Боруссия» сыграет 11 ноября в гостях против одноклубников из Менхенгладбаха, «Вольфсбург» на следующий день проведет выездную встречу с «Хоффенхаймом».

Бундеслига

14-й тур

«Вольфсбург» (Вольфсбург) - «Боруссия» (Дортмунд) - 2:0 (1:0)

Гол: ван де Вен, 6; Нмеча, 90+2

«Вольфсбург»: Кастельс, Борнаув, ван де Вен, Пауло Отавио, Каминьски (Руссийон, 88), Арнольд, Герхардт, Нмеча (Сванберг, 88), Баку, Винд (Нмеча, 75), Мармуш (Виммер, 58).

«Боруссия»: Кобель, Зюле (Азар, 71), Хуммельс, Шлоттербек, Геррейру, Брандт, Озджан (Pašalić, 80), Беллингем, Мален (Модест, 70), Адейеми (Рейна, 61), Мукоко.

Предупреждения: Нмеча, 45, Мармуш, 54, Пауло Отавио, 63, Нмеча, 76, Хуммельс, 84, Модест, 90.

«Вольфсбург»: Кастельс, Борнаув, ван де Вен, Пауло Отавио, Каминьски (Руссийон, 88), Арнольд, Герхардт, Нмеча (Сванберг, 88), Баку, Винд (Нмеча, 75), Мармуш (Виммер, 58).

«Боруссия»: Кобель, Зюле (Азар, 71), Хуммельс, Шлоттербек, Геррейру, Брандт, Озджан (Pašalić, 80), Беллингем, Мален (Модест, 70), Адейеми (Рейна, 61), Мукоко.

Предупреждения: Нмеча, 45, Мармуш, 54, Пауло Отавио, 63, Нмеча, 76, Хуммельс, 84, Модест, 90.