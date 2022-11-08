Месси претендует на звание игрока месяца в Лиге 1 

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси номинирован на звание игрока месяца в чемпионате Франции. Об этом сообщает французская пресса.

Отмечается, что помимо аргентинского форварда в списке номинантов на лучшего футболиста октября числятся два игрока «Ренна» – нападающий Амин Гуири и полузащитник Мартен Терье. В сентябре 35-летний аргентинец уже удостаивался данного приза.

Напомним, что Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В текущем сезоне под руководством Кристофа Гальтье он провел 18 матчей, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.