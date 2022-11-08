«Интерес был». Директор «Буде-Глимта» – о возможном переходе Хайкина в российский клуб

Российский вратарь Никита Хайкин принял решение не продлевать контракт с норвежским клубом «Буде-Глимт». По некоторым данным, голкипер может оказаться в РПЛ.

Генеральный директор «Буде-Глимт» Фродо Томассон заявил, что интерес к футболисту из России действительно был, но до трансфера дело так и не дошло.

«Получал ли «Буде» предложения из России, в частности, от «Зенита»? Нет, мы никогда не получали предложений из России. Я знаю, что был интерес, но до официальных предложений дело так и не дошло», – заявил функционер для «РБ-Спорт».

Напомним, Хайкин начал выступать за «Буде-Глимт» в 2019 году. В его активе 120 матчей, 128 пропущенных мячей и 42 «сухаря».

До переезда в Норвегию голкипер выступал в Англии, Португалии, Испании, а также Израиле, а в России он защищал цвета вторых команд «Мордовии» и «Кубани».