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Хет-трик Гнабри помог «Баварии» разгромить «Вердер» в чемпионате Германии

Результат матча был понятен после 28 минут.
09 ноября 2022 00:21
автор: Максим Скороходов

«Бавария» в домашнем матче 14-го тура Бундеслиги победила «Вердер» со счетом 6:1.

В составе команды Юлиана Нагельсманна хет-трик оформил Серж Гнабри (22-я, 28-я и 82-я минута), также по мячу забили Джамал Мусиала (6), Леон Горецка (26) и Матис Тель (84). У гостей автором гола стал Антони Юнг (10).

Отметим, что нападающий мюнхенского клуба Садио Мане был заменен на 21-й минуте из-за травмы.

Таким образом, лидирующая «Бавария» набрала 31 очко и оторвалась от второго места на 4 очка. Его занимает «Фрайбург», которому 9 ноября играть в гостях с «Лейпцигом». «Вердер» остался с 21 очком седьмым.

В следующем туре «Вердер» примет «Лейпциг», а «Бавария» сыграет на выезде с «Шальке». Игры пройдут 12 ноября.

Бундеслига

14-й тур

«Бавария» (Мюнхен) - «Вердер» (Бремен) - 5:1 (4:1)

Голы: Мусиала, 5; Гнабри, 22; 28, 82 Горецка, 26; Тель, 85 - Юнг, 10

источник: «Советский спорт»
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