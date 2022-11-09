«Барселона» в меньшинстве победила «Осасуну», Левандовски удалили с поля, Пике - со скамейки

«Барселона» в гостевом матче 14-го тура испанской Примеры победила «Осасуну» со счетом 2:1.

На 6-й минуте защитник хозяев Давид Гарсия открыл счет, после чего форвард гостей Роберт Левандовски был удален на 31-й минуте за две желтые карточки.

В заявку «Барселоны» был включен завершивший карьеру Жерар Пике, который был удален в перерыве за разговоры с арбитром Хиль Мансано.

В начале второго тайма хавбек «Барселоны» Педри сравнял счет, а за 5 минут до конца основного времени Рафинья вывел сине-гранатовых вперед.

Таким образом, «Барселона» на паузу уходит лидером чемпионата Испании, набрав 37 очков. «Осасуна» идет шестой, имея 23 очка.

В следующем туре, который пройдет после чемпионата мира в Катаре «Барселона» примет «Эспаньол», а «Осасуна» сыграет в гостях с «Реалом Сосьедадом».

Примера

14-й тур

«Осасуна» (Памплона) - «Барселона» (Барселона) - 1:2 (1:0)

Голы: Гарсия, 6 - Педри, 48; Рафинья, 85

Удаления: Левандовски, 31; Пике, 45+, со скамейки (оба - «Барселона»)