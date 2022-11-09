Хави - о матче с «Осасуной»: Золотая победа для «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави дал комментарий после гостевой победы своей команды над «Осасуной» в матче 14-го тура чемпионата Испании (2:1).

«Мы праздновали в раздевалке, потому что против нас было все. Сегодня игроки продемонстрировала свои командные качества. Это золотая победа», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что на 6-й минуте защитник хозяев Давид Гарсия открыл счет, после чего форвард гостей Роберт Левандовски был удален на 31-й минуте за две желтые карточки. В начале второго тайма хавбек «Барселоны» Педри сравнял счет, а за 5 минут до конца основного времени Рафинья вывел сине-гранатовых вперед.

Таким образом, «Барселона» на паузу уходит лидером чемпионата Испании, набрав 37 очков. «Осасуна» идет шестой, имея 23 очка.

В следующем туре, который пройдет после чемпионата мира в Катаре «Барселона» примет «Эспаньол», а «Осасуна» сыграет в гостях с «Реалом Сосьедадом».