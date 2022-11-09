Маркос Алонсо - о победе над «Осасуной»: Мы ни разу не опустили руки. Это послужит нашему росту

Защитник «Барселоны» Маркус Алонсо дал комментарий после гостевой победы своей команды над «Осасуной» в матче 14-го тура чемпионата Испании (2:1).

«Характер, который показала команда… мы ни разу не опустили руки. Пусть это послужит нашему росту», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, что на 6-й минуте защитник хозяев Давид Гарсия открыл счет, после чего форвард гостей Роберт Левандовски был удален на 31-й минуте за две желтые карточки. В начале второго тайма хавбек «Барселоны» Педри сравнял счет, а за 5 минут до конца основного времени Рафинья вывел сине-гранатовых вперед.

Таким образом, «Барселона» на паузу уходит лидером чемпионата Испании, набрав 37 очков. «Осасуна» идет шестой, имея 23 очка.

В следующем туре, который пройдет после чемпионата мира в Катаре «Барселона» примет «Эспаньол», а «Осасуна» сыграет в гостях с «Реалом Сосьедадом».