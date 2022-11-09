Инвесторы из Дубая готовы купить «Ливерпуль» за 4,3 миллиарда фунтов стерлингов

Компания Dubai International Capital (DIC) входит в число претендентов на покупку «Ливерпуля». Ранее Fenway Sports Group (FSG) выставил команду на продажу после 12 лет владения. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что инвесторы из Дубая готовы заплатить 4,3 миллиарда фунтов стерлингов (5 миллиардов долларов) за английский клуб.

Примечательно, что в мае этого года Forbes оценил «Ливерпуль» более чем в 3,5 миллиарда фунтов стерлингов, что почти в 12 раз превышает сумму, за которую FSG приобрела клуб в 2010 году.