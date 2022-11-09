Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор заинтересовался покупкой «Ливерпуля»

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что заинтересован покупкой акций английского футбольного клуба «Ливерпуль». Об этом ирландец написал на своей странице в соцсетях.

«Покупка «Ливерпуля»? Мне это нравится. Как только я услышал об этом, то запросил информацию. Какое событие! Какой клуб!», - написал Макгрегор.

Ранее сообщалось, что после объявления Fenway Sports Group (FSG) о выставлении «Ливерпуля» на продажу после 12 лет владения, инвестиционная компания Dubai International Capital (DIC) из ОАЭ заявила о намерении купить клуб за 4,3 млрд. фунтов стерлингов.

Макгрегор ранее интересовался покупкой английского футбольного клуба «Челси» и шотландского «Селтика».