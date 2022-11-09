Москалев рассудит матч РПЛ «Локомотив» - «Спартак»

Российский футбольный союз опубликовал назначения арбитров на матчи 17-го тура чемпионата России.

Владимир Москалев и его ассистенты Константин Шаламберидзе и Денис Березнов рассудят матч между столичными «Локомотивом» и «Спартаком». Резервным судьей назначен Евгений Кукуляк, за систему судейского видеоассистента (VAR) будут отвечать Павел Шадыханов и Антон Кобзев. Встреча состоится 12 ноября в 19:30.

Другое столичное дерби между «Динамо» и ЦСКА будет судить Владислав Безбородов. Помогать ему будут Дмитрий Сафьян и Валентин Мурашов. Резервным судьей назначен Иван Сиденков, а за систему VAR будут отвечать Евгений Турбин и Андрей Болотенков.

Игра начнется 13 ноября в 19:30.

Матч с участием чемпиона страны «Зенита» будут судить Сергей Карасев (главный судья) и его ассистенты Алексей Лунев и Валерий Данченко. 12 ноября в 16:30 «Зенит» в Москве сыграет с «Торпедо».