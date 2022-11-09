«Реал» заинтересован в приобретении Осимхена

Мадридский «Реал» проявляет заинтересованность в приобретении нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что в «королевском» клубе готовы серьезно потратиться на покупку 23-летнего форварда.

Действующее соглашение игрока с неаполитанцами рассчитано до лета 2025 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость фуболиста составляет 65 миллионов евро.

Напомним, что Осимхен перебрался в итальянскую команду из французского «Лилля» в сентябре 2020 года за 75 млн евро. С тех пор он провел за «Наполи» 75 матчей, забил 37 голов и отдал 12 результативных передач.