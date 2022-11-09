Фердинанд - о ван де Беке в «Манчестер Юнайтед»: Никак не может нащупать ритм

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением об игре Донни ван де Бека за «красных дьяволов».

«Его проблема в «МЮ» заключается в том, что он никогда не доходит до штрафной, и у него нет возможности показать свои лучшие качества. В Манчестере он никак не может нащупать ритм и набрать форму», - приводит слова Фердинанда зарубежная пресса.

Напомним, что ван де Бек перебрался в стан манкунианцев из амстердамского «Аякса» в сентябре 2020 года за 39 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 55 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2025-го. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 20 млн евро.