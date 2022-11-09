Сычевой продолжит выступать за «Оренбург» до конца 2024 года

Нападающий футбольного клуба «Оренбург» Владимир Сычевой продлил контракт до 31 декабря 2024 года, сообщается на сайте команды.

Ранее соглашение действовало до конца сезона-2022/23.

Сычевой выступает за «Оренбург» с июля 2021 года. В этом сезоне во всех турнирах на его счету 13 голов и две результативные передачи.

С 11 голами, забитыми в матчах РПЛ, Сычевой занимает второе место в списке бомбардиров чемпионата, уступая спартаковцу Квинси Промесу, у которого 13 мячей в 15 встречах.