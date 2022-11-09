Ловрен и Влашич включены в состав сборной Хорватии на чемпионат мира-2022

Пресс-служба Федерации футбола Хорватии сообщила, что тренерский штаб национальной команды во главе с Златко Даличем определился с окончательной заявкой сборной на предстоящий чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Ивица Ивушич («Осиек»), Иво Грбич («Атлетико»).

Защитники: Домагой Вида (АЕК), Деян Ловрен («Зенит»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Йосип Юранович («Селтик»), Йошко Гвардиол («Лейпциг»), Борна Соса («Штутгарт»), Йосип Станишич («Бавария»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Йосип Шутало («Динамо» Загреб);

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марцело Брозович («Интер»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Ловро Маер («Ренн»), Кристиян Якич («Айнтрахт» Франкфурт), Лука Сучич («Зальцбург»),

Нападающие: Иван Перишич («Тоттенхэм»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Мислав Оршич («Динамо» Загреб), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Ливая («Хайдук» Сплит).

К слову, Хорватия на мировом первенстве сыграет в группе F с Марокко, Канадой и Бельгией.

Напомним, что на предыдущем мундиале «шашечные» вышли в финал турнира, уступив в решающем матче Франции.