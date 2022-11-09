Тен Хаг - об игре ван де Бека за «Манчестер Юнайтед»: Я знаю, что он способен на большее

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением об игре Донни ван де Бека за «красных дьяволов».

«С тактической точки зрения он делает все, что от него требуется - прессинг, переход из обороны в атаку. Но я знаю, что он способен на большее», - приводит слова нидерландского специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что ван де Бек перебрался в стан манкунианцев из амстердамского «Аякса» в сентябре 2020 года за 39 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 55 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2025-го. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 20 млн евро.