Гвардиола назвал безумием проведение чемпионата мира в середине сезона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскритиковал решение о проведении чемпионата мира-2022 с середине европейского сезона.

«У нас сумасшедший сезон - игроки не могут отдохнуть и все время оглядываются на чемпионат мира. В субботу мы играем, а в воскресенье они уже будут в своих сборных», - приводит слова испанского специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что мировое первенство пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая в 2018 году в финале обыграла сборную Хорватии.