Гвардиола назвал тренера «Челси» Поттера одним из лучших наставников в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил профессиональные качества наставника «Челси» Грэма Поттера.

«Ему нужно время. Я восхищаюсь его работой. Если они будут терпеливы, он сыграет большую роль в Англии. Он один из лучших тренеров в этой лиге», - приводит слова испанского специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что Поттер возглавил лондонский клуб в сентябре 2022 года, сменив на этом посту Томаса Тухеля.

На данный момент «аристократы» располагаются на седьмой позиции турнирной таблицы чемпионата страны, имея в своем активе 21 очко.