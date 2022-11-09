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Киммих - о победе над «Вердером»: 1:0 - это хорошо, но 6:1 намного лучше и гораздо веселее

«Бавария» уверенно обыграла своего соперника в матче Бундеслиги.
09 ноября 2022 15:32

Защитник «Баварии» Йозуа Киммих дал комментарий после домашней победы мюнхенской команды над «Вердером» (6:1) в матче 14-го тура чемпионата Германии.

«Это было впечатляюще. Мы могли бы забить еще больше голов. 1:0 - это хорошо, но 6:1 намного лучше и гораздо веселее», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

В составе команды Юлиана Нагельсманна хет-трик оформил Серж Гнабри (22-я, 28-я и 82-я минута), также по мячу забили Джамал Мусиала (6), Леон Горецка (26) и Матис Тель (84). У гостей автором гола стал Антони Юнг (10).

Лидирующая «Бавария» набрала 31 очко и оторвалась от второго места на 4 очка. «Вердер» остался с 21 очком седьмым.

В следующем туре «Вердер» примет «Лейпциг», а «Бавария» сыграет на выезде с «Шальке». Игры пройдут 12 ноября.

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Киммих - о победе над «Вердером»: 1:0 - это хорошо, но 6:1 намного лучше и гораздо веселее
«Бавария» уверенно обыграла своего соперника в матче Бундеслиги.
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