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В «Баварии» рассказали о травме Сане, из-за которой он может пропустить ЧМ-2022

Турнир пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
09 ноября 2022 18:17
автор: Александр Поволоцкий

«Бавария» выступила с заявлением относительно травмы форварда команды Садио Мане.

Ранее появилась информация о том, что футболист из-за повреждения, которое получил во время матча «Баварии» с «Вердером» (6:1), не сможет помочь сборной Сенегала на ЧМ-2022 в Катаре.

«Мaне получил повреждение головки прaвой малоберцовой кости. Сaдио пропустит ближaйший матч с «Шальке». Дaльнейшие обследования будут проведeны в ближайшие дни. «Бавария» нaходится в контакте с мeдицинским персоналом сборной Сeнегала», — сообщает пресс-служба клуба.

Отметим, что на мировом первенстве Сенегал сыграет в квартете A с командами Катара, Эквадора и Нидерландов.

источник: «Советский спорт»
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