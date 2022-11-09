Аяз Гулиев: У «Локомотива» все будет хорошо

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев считает, что «Локомотиву» не грозит борьба за выживание в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. После 16 туров железнодорожники располагаются в зоне стыковых матчей (14-е место) с 13 очками.
09 ноября 2022 19:19
«Думаю, у «Локомотива» всё будет хорошо. Они точно не будут бороться за выживание в РПЛ. «Химки»? Если продолжим играть так, как с «Оренбургом», то сто процентов выйдем из зоны выживания», — цитируют российские СМИ.
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