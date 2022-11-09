Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Игорь Колыванов: Дзюбе уже 34 года, непросто ему найти клуб

Бывший игрок сборной России по футболу Игорь Колыванов высказался об уходе футболиста Артема Дзюбы из турецкого клуба «Адана Демирспор».
09 ноября 2022 19:20

«Я не знаю, почему Дзюба не заиграл в Турции. Может, что-то не понравилось ему, не хотел там оставаться. А может быть, что у него были другие планы, предложение из России.

Сможет ли Дзюба реанимировать свою карьеру? А что ему реанимировать?! Он же играл последний год. За «Зенит» уверенно выступал. Ему уже 34 года, понятно, что непросто ему найти клуб в силу достаточно высокой зарплаты.

Он не так часто выходил в составе. Он же пробыл в «Адане» всего два месяца. Наверное, еще не успел понять, что к чему», — цитирует «Газета.Ru».

Это интересно:
Дриусси может пополнить состав «Лидса»
Футболист выступает в MLS
09.11.2022 20:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Милан» анонсировал уход Газидиса
Функционер работал в клубе с декабря 2018 года.
09.11.2022 19:59
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Болельщики признали Ахметова лучшим игроком «Краснодара» в октябре
Хавбек впервые в этом сезоне выиграл голосование.
09.11.2022 19:45
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Игорь Колыванов: Дзюбе уже 34 года, непросто ему найти клуб
Бывший игрок сборной России по футболу Игорь Колыванов высказался об уходе футболиста Артема Дзюбы из турецкого клуба «Адана Демирспор».
09.11.2022 19:20
Футбол
Аяз Гулиев: У «Локомотива» все будет хорошо
Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев считает, что «Локомотиву» не грозит борьба за выживание в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. После 16 туров железнодорожники располагаются в зоне стыковых матчей (14-е место) с 13 очками.
09.11.2022 19:19
Футбол
Лоботка продлил контракт с «Наполи» до 2027 года
В нынешнем сезоне футболист набрал 2 (1+1) очка в 20 матчах.
09.11.2022 18:43
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Я опустошен»: защитник «Челси» Джеймс – о пропуске чемпионата мира в Катаре
Футболист не поедет на соревнования из-за травмы.
09.11.2022 18:28
Футбол
автор: Артур Гичунцев
В «Баварии» рассказали о травме Сане, из-за которой он может пропустить ЧМ-2022
Турнир пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
09.11.2022 18:17
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Кака – об игре Кварацхелии: Этот парень очень хорош
Ранее сообщалось, что экс-футболист «Рубина» интересен топ-клубам Европы.
09.11.2022 17:11
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Киммих - о победе над «Вердером»: 1:0 - это хорошо, но 6:1 намного лучше и гораздо веселее
«Бавария» уверенно обыграла своего соперника в матче Бундеслиги.
09.11.2022 15:32
Футбол
«Пьянство и откаты». Как Разин с Вайсфельдом устроили скандал на ровном месте
Спокойное, даже монотонное течение регулярного чемпионата КХЛ неожиданно разбавили скандальчиком известные в хоккейном мире люди.
Как заработать на Месси с коэффициентом 20? Специальные ставки на бомбардиров ЧМ-2022
«Плеймейкер» внимательно изучил букмекерскую линию на бомбардирские подвиги участников стартующего 20 ноября в Катаре чемпионата мира по футболу.
Радужными повязками по хараму! Почему Англия ненавидит ЧМ-2022
Многие страны не в восторге от проведения чемпионата мира по футболу в Катаре, но сильнее всех недовольство выражают англичане.
Паспорт США для Смолкина и дочки Тутберидзе — превыше всего? Что нового в фигурном катании
Опубликован состав участников 4-го этапа нашей, внутренней серии Гран-при, который пройдет в Москве в субботу и воскресенье, 12-13 ноября. И этот список вызывает вопросы.
Только Холанд круче Шупо-Мотинга! Главные цифры футбольного уик-энда
Самые интересные статистические факты об очередных турах национальных чемпионатов.
Триумф Кудерметовой, невезение Касаткиной и побег «художницы» в Германию. Новые приключения наших нейтралов
В США завершился итоговый турнир женского теннисного сезона. В парном разряде чемпионками стали россиянка Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс из Бельгии.
А осадочек остался… Почему «погашенный» скандал с Чистяковым — это полный провал «Зенита»
8 ноября Дмитрий Чистяков присоединился к основному составу чемпионов России, несмотря на прежние заявления руководства клуба об отстранении защитника..
788-й гол Овечкина и «покер» Кузнецова! Как русские звезды НХЛ «отметили» пятисотый матч Макдэвида (видео)
Шесть очков Евгения Кузнецова и Александра Овечкина обеспечили «Вашингтону» яркую победу над «Эдмонтоном» (5:4), чей лидер Коннор Макдэвид проводил юбилейную игру в НХЛ.
Месси — чемпион, Неймар — без финала, Англия и Германия — без медалей. Подробный прогноз на ЧМ-2022
«Плеймейкер» оценил шансы всех 32 участников стартующего 20 ноября чемпионата мира по футболу в Катаре. А заодно изучил букмекерскую линию на предмет самых интересных ставок на исход турнир для той или иной сборной.
«Буду болеть за Месси и «Реал», но «Бавария» — главный фаворит». Мостовой подвел итоги жеребьевки Лиги чемпионов
Знаменитый в прошлом футболист Александр Мостовой оценил для «Плеймейкера» самые интересные пары 1/8 финала Лиги чемпионов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика