Игорь Колыванов: Дзюбе уже 34 года, непросто ему найти клуб

«Я не знаю, почему Дзюба не заиграл в Турции. Может, что-то не понравилось ему, не хотел там оставаться. А может быть, что у него были другие планы, предложение из России.

Сможет ли Дзюба реанимировать свою карьеру? А что ему реанимировать?! Он же играл последний год. За «Зенит» уверенно выступал. Ему уже 34 года, понятно, что непросто ему найти клуб в силу достаточно высокой зарплаты.

Он не так часто выходил в составе. Он же пробыл в «Адане» всего два месяца. Наверное, еще не успел понять, что к чему», — цитирует «Газета.Ru».