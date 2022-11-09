Болельщики признали Ахметова лучшим игроком «Краснодара» в октябре

На официальном сайте «Краснодара» подвели итоги онлайн-голосования за звание лучшего игрока клуба в октябре.

Победителем опроса среди болельщиков стал полузащитник «быков» Ильзат Ахметов. В октябре футболист забил один гол и отдал две результативные передачи. Ильзат получил 21,43% голосов.

Второе место занял голкипер Матвей Сафонов (17,91%). В октябре вратарь оформил два «сухих» матча. Тройку замкнул полузащитник Эдуард Сперцян (10,41%). В активе футболиста голом и две результативные передачи.

Отметим, что «Краснодар» занимает седьмое место в таблице РПЛ, набрав 26 очков после 16 матчей.