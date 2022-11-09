Сборная Таджикистана по футболу опубликовала заявку на матч с командой России

Стала известна заявка сборной Таджикистана на товарищеский матч против команды России.
Как сообщает официальный сайте Федерации футбола Таджикистана, в список попали 28 футболистов.
Отметим, что в заявку включен попал нападающий клуба Медиалиги «Броук Бойз» Салам Ашурмамадов.
Вратари: Рустам Ятимов, Мухриддин Хасанов, Шохрух Киргизбоев;
Защитники: Вахдат Ханонов, Зоир Джурабоев, Манучехр Сафаров, Мехрубон Каримов, Ахтам Назаров, Сиевуш Асроров, Алиджон Кароматуллозода, Далер Имомназаров;
Полузащитники: Алишер Джалилов, Парвизджон Умарбоев, Амирбек Джурабоев, Эхсони Панджашнбе, Алиджони Айни, Комрон Турсунов, Муродали Акназаров, Хусрав Тоиров, Салам Ашурмамадов, Мухаммаджон Рахимов, Хуршед Абдуллоев, Азизбек Хаитов;
Нападающие: Шахром Самиев, Рустам Соиров, Манучехр Джалилов, Шервони Мабатшоев, Нуриддин Хамрокулов.
Добавим, что сборная России проведет сборы в Новогорске 14 и 15 ноября.