Стал известен состав сборной Франции на ЧМ-2022

Сегодня, 9 ноября, тренерский штаб сборной Франции во главе с Дидье Дешамом огласил список футболистов, которые выступят на ЧМ-2022 в Катаре.

Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Ренн»).

Защитники: Лукас Эрнандес («Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Бавария»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»).

Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Маттео Гендузи («Реал»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени («Реал»), Джордан Верету («Марсель»).

Нападающие: Карим Бензема («Реал»), Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («Барселона»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»).

Напомним, французы – действующие чемпионы мира. Они сыграют в одной группе с командами Австралии, Туниса и Дании.

Ранее стало известно, что лидер французской сборной Поль Погба пропустит грядущие соревнования из-за травмы.