Стала известна заявка сборной Уэльса на чемпионат мира в Катаре

Тренерский штаб сборной Уэльса, во главе с Робом Пэйджем, определился с составом команды на ЧМ-2022 в Катаре.

В заявку команды вошли 26 футболистов, в том числе лучший бомбардир в истории сборной Гарет Бэйл.

Вратари: Уэйн Хеннесси, Дэнни Уорд, Адам Дэвис;

Защитники: Бен Дэвис, Бенджамин Кабанго, Том Локьер, Джо Родон, Крис Мефам, Итан Ампаду, Крис Гантер, Неко Уильямс, Коннор Робертс;

Полузащитники: Сорба Томас, Джо Аллен, Мэтт Смит, Дилан Левитт, Гарри Уилсон, Джозефф Моррелл, Джонатан Уильямс, Аарон Рэмси, Рубин Колвилл, Гарет Бэйл;

Нападающие: Киффер Мур, Марк Харрис, Бреннан Джонсон, Дэниел Джеймс.

Добавим, что на групповом этапе чемпионата мира Уэльс сыграет с командами Англии, США и Ирана.