«Торино» выиграло у «Сампдории», Миранчук провел на поле весь матч

«Торино» на своем поле обыграло «Сампдорию» в матче 14-го тура чемпионата Италии.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В составе клуба из Турина отличились Неманья Радонич и Никола Влашич.

Отметим, что российский полузащитник »Торино» Алексей Миранчук провел на поле весь матч, но не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Торино» с 20 очками поднялось на девятую позицию турнирной таблицы. «Сампдория» располагается на 19-й строчке, имея в своем активе шесть очков.