«Интер» разгромил дома «Болонью», Димарко оформил дубль

«Интер» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Италии разгромил «Болонью» со счетом 6:1.
За команду Симоне Индзаги дубль оформил Федерико Димарко (36-я и 48-я минуты).
По мячу забили Эдин Джеко (26-я), Лауро Мартинес (42-я), Хакан Чадханоглу (59-я, с пенальти) и Робин Госенс (76-я).
«Болонья» ответила точным ударом Хараламбос Ликояннис (22-я).
Таким образом, «Интер» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место, коллектив Тиагу Мотта остался с 16 очками и опустился на 13-ю позицию.
источник: «Советский спорт»