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«Интер» разгромил дома «Болонью», Димарко оформил дубль

Команда из Милана одержала девятую победу в сезоне.
10 ноября 2022 00:50
автор: Александр Поволоцкий

«Интер» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Италии разгромил «Болонью» со счетом 6:1.

За команду Симоне Индзаги дубль оформил Федерико Димарко (36-я и 48-я минуты).

По мячу забили Эдин Джеко (26-я), Лауро Мартинес (42-я), Хакан Чадханоглу (59-я, с пенальти) и Робин Госенс (76-я).

«Болонья» ответила точным ударом Хараламбос Ликояннис (22-я).

Таким образом, «Интер» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место, коллектив Тиагу Мотта остался с 16 очками и опустился на 13-ю позицию.

источник: «Советский спорт»
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