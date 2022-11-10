«Рубин» – приоритетный вариант для Дзюбы

Российский нападающий Артем Дзюба, пребывающий в статусе свободного агента, хочет перейти в «Рубин». Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, вариант с трансфером в команду Леонида Слуцкого является приоритетным для игрока.

Отмечается, что у футболиста также есть предложение от неназваного турецкого клуба. Кроме того, его представители контактировали с руководством московского «Торпедо».

Напомним, 34-летний Дзюба начал этот сезон в составе «Адана Демирспор», однако, в ноябре он разорвал трудовой контракт. По данным СМИ, футболист был вынужден пойти на такой шаг из-за задержек по зарплате.