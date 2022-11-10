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Ондуа так ждал вызова в сборную Камеруна на чемпионат мира, что отрастил бороду

27-летний футболист имеет российское гражданство.
10 ноября 2022 12:21
автор: Максим Скороходов

Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа рассказал, что для него значит попадание на чемпионат мира в составе сборной Камеруна.

«Чемпионат мира – моя мечта. То, куда я стремился долгие годы. Вызов в сборную я ждал так сильно, что все мои мысли были только о нем. Даже отрастил непривычную для себя бороду – настолько было не до этого», - написал Ондуа в телеграм-канале.

Вместе с гражданином России в состав сборной Камеруна попал полузащитник «Динамо» Муми Нгамале.

Африканская команда сыграет на чемпионате мира в Катаре в группе G вместе со сборными Бразилии, Сербии и Швейцарии.

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