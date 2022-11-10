Натан Джонс стал главным тренером «Саутгемптона»

«Саутгемптон» объявил на назначении Натана Джонса на пост главного тренера.

С новым наставником подписан контракт на три с половиной года.

«Многие в моей семье болеют за «Саутгемптон», что ничуть не помогает, и я очень, горжусь тем, что у меня появилась такая возможность, с нетерпением жду начала работы», - сказал Джонс пресс-службе «Саутгемптона».

«Святые» находятся в зоне вылета из АПЛ, от спасительного 17-го места их отделяет одно очко.

В «Саутгемптон» Джонс перешел из «Лутон Тауна», команда занимает девятое место в Чемпионшипе.