Ройс не смог восстановиться к чемпионату мира в Катаре

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс не поможет сборной Германии на чемпионате мира-2022, сообщает местная пресса.

Напомним, что в сентябре Ройс получил травму лодыжки, футболист вернулся на поле 5 ноября, но травма вновь дала о себе знать.

По данным журналиста Патрика Бергера, место Ройса в сборной Германии займет другой футболист дортмундской «Боруссии» форвард Юссуфа Мукоко.

Добавим, что Бундестим сыграет на чемпионате мира в группе Е с национальными командами Японии, Испании и Коста-Рики.