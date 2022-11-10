Хавбек сборной Камеруна Ондуа заявил, что будет представлять на ЧМ-2022 российский народ

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал, будет ли олицетворять на чемпионате мира в Катаре свою вторую родину Россию.

«В первую очередь, я буду представлять сборную Камеруна. Но я всегда говорю открыто: Россия — мой дом, у меня есть российский документ. И это тоже хорошо, что могу представлять российский народ на таком большом турнире», - приводит слова Ондуа «РБ-Спорт».

Вместе с гражданином России в состав сборной Камеруна попал полузащитник «Динамо» Муми Нгамале.

Африканская команда сыграет на чемпионате мира в Катаре в группе G вместе со сборными Бразилии, Сербии и Швейцарии.