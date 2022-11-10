Нойер, Мюллер и Гетце вошли в состав сборной Германии на чемпионат мира в Катаре

Немецкий футбольный союз опубликовал состав национальной команды на чемпионат мира в Катаре.

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Кевин Трапп («Айнтрахт»);

Защитники: Армель Белла-Кочап («Саутгемптон»), Маттиас Гинтер, Кристиан Гюнтер (оба – «Фрайбург»), Тило Керер («Вест Хэм»), Лукас Клостерманн, Давид Раум (оба – «РБ Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал Мадрид»), Нико Шлоттербек, Никлас Зюле (оба – «Боруссия» Дортмунд);

Полузащитники: Юлиан Брандт («Боруссия» Дортмунд), Леон Горетцка, Йозуа Киммих, Томас Мюллер, Джамал Мусиала, Лерой Сане (все – «Бавария»), Марио Гетце («Айнтрахт»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Кай Хавертц («Челси»), Йонас Хофманн («Боруссия» Менхенгладбах),

Нападающие: Никлас Фюллькруг («Вердер»), Серж Гнабри («Бавария»), Карим Адейеми, Юссуфа Мукоко (оба – «Боруссия» Дортмунд).

Добавим, что бундестим сыграет на чемпионате мира в группе Е с национальными командами Японии, Испании и Коста-Рики.

Турнир пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.