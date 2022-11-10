Витсель и братья Азары поедут на чемпионат мира в Катаре. Сборная Бельгии огласила состав

Федерация футбола Бельгии назвала состав национальной команды на чемпионат мира в Катаре.

Вратари: Тибо Куртуа, Симон Миньоле, Ку Кастелс.

Защитники: Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Зено Дебаст, Ваут Фас, Артюр Теате, Тимоти Кастань, Тома Менье.

Полузащитники: Янник Карраско, Торган Азар, Кевин де Брейне, Леандер Дендонкер, Амаду Онана, Юри Тилеманс, Ханс Ванакен, Аксель Витсель, Эден Азар, Леандро Троссард.

Нападающие: Шарль де Кетеларе, Жереми Доку, Дрис Мертенс, Миши Батшуайи, Лои Опенда, Ромелу Лукаку.

В резервный список включены четыре футболиста: Брайан Хейнен, Алексис Сэлемакерс, Доди Лукебакио и Джейсон Денайер.

Сборная Бельгии сыграет на чемпионате мира в Группе F с национальными командами Канады, Марокко и Хорватии.

Турнир пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.