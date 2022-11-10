Болельщики создали петицию с просьбой перенести чемпионат мира в Катаре из-за травмы Мане

Болельщики создали на сайте Change.org петицию с просьбой перенести чемпионат мира в Катарре из-за нападающего сборной Сенегала Садио Мане.

«Лучший африканский игрок Садио Мане получил травму, поэтому мы обязаны отложить чемпионат мира!» - говорится в петиции.

Форвард получил травму в игре 14-го тура чемпионата Германии против «Вердера» (6:1). После повреждения на восстановление ему понадобится несколько недель.

К слову, на мировом первенстве Сенегал сыграет в группе A с национальными командами Катара, Эквадора и Нидерландов.